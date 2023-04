I tifosi Juve intonano ululati razzisti contro Lukaku e gli gridano «scimmia del cazzo» (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Vergognoso quanto accaduto ieri all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Inter di Coppa Italia. l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku è stato preso di mira in modo osceno dai tifosi della Juventus, che hanno intonato ululati razzisti prima che il belga si presentasse sul dischetto per tirare il rigore del pareggio e gli hanno anche urlato «scimmia del cazzo». Tutto documentato in modo esauriente e imbarazzante da VIDEO che circolano da ieri sera sul web. Di quanto è accaduto scrive diffusamente la Gazzetta dello Sport. “Succede tutto oltre il 90’, quando Lukaku si presenta dal dischetto, per la trasformazione che regala all’Inter un parifondamentale in vista del rientro e a Inzaghi una boccata d’ossigeno a un passo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Vergognoso quanto accaduto ieri all’Allianz Stadium in occasione dintus-Inter di Coppa Italia. l’attaccante nerazzurro Romeluè stato preso di mira in modo osceno daidellantus, che hanno intonatoprima che il belga si presentasse sul dischetto per tirare il rigore del pareggio e gli hanno anche urlato «del». Tutto documentato in modo esauriente e imbarazzante dache circolano da ieri sera sul web. Di quanto è accaduto scrive diffusamente la Gazzetta dello Sport. “Succede tutto oltre il 90’, quandosi presenta dal dischetto, per la trasformazione che regala all’Inter un parifondamentale in vista del rientro e a Inzaghi una boccata d’ossigeno a un passo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ultimacosa. Poveri tifosi, fanno centinaia di chilometri per vedere una squadra che gioca come la #Juve, lasciando… - Fabio_Martini_ : Oggi i tifosi della #juve si son sorbiti le ingiurie e le bugie di #CeferinOut e mentre leggevo queste dichiarazion… - ZZiliani : P.S. Dimenticavo: forse vi sarete chiesti, ma Ziliani è un giornalista, ci sarà un Ordine dei giornalisti che lo tu… - napolista : I tifosi #Juve intonano ululati razzisti contro #Lukaku e gli gridano «scimmia del cazzo» (VIDEO) Uno spettacolo ve… - pepjumped : @thauvin01 non rigiro un bel niente sei tu che fai il falso moralista quando è sotto gli occhi di tutti che c’è dis… -