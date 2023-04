I tifosi Juve intonano ululati razzisti contro Lukaku e gli gridano "scimmia del cazzo" (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Di quanto è accaduto scrive diffusamente la Gazzetta dello Sport. 'Succede tutto oltre il 90', quando Lukaku si presenta dal dischetto, per la trasformazione che regala all'Inter un pari fondamentale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Di quanto è accaduto scrive diffusamente la Gazzetta dello Sport. 'Succede tutto oltre il 90', quandosi presenta dal dischetto, per la trasformazione che regala all'Inter un pari fondamentale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Ultimacosa. Poveri tifosi, fanno centinaia di chilometri per vedere una squadra che gioca come la #Juve, lasciando… - Fabio_Martini_ : Oggi i tifosi della #juve si son sorbiti le ingiurie e le bugie di #CeferinOut e mentre leggevo queste dichiarazion… - ZZiliani : P.S. Dimenticavo: forse vi sarete chiesti, ma Ziliani è un giornalista, ci sarà un Ordine dei giornalisti che lo tu… - petreIIa : RT @ripjcx: Vi spiego il meccanismo: la Juve compra dei giocatori con grandi aspettative (es. De Ligt) e li inserisce in un contesto tecnic… - zazoomblog : “Scimmia del cazzo” a Lukaku CHE SCHIFO I TIFOSI DELLA JUVE – Video Shock - #“Scimmia #cazzo” #Lukaku #SCHIFO… -