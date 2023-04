I sosia | internet e il terrore del Covid | “Putin è paranoico” L’ex guardia del corpo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Mentre in Ucraina il conflitto prosegue senza scossoni ma con un numero di morti che continua drammaticamente a salire in quella che al momento è una guerra di posizione, proseguono le indiscrezioni sul presidente russo Vladimir. Mentre James Olson, ex capo del controspionaggio della Cia, prefigura un prossimo attentato volto ad eliminareda dentro il sistema russo, un ex agente del Servizio di protezione del presidente russo racconta come vive lo Zar, smentendo qualunque tipo di problema di salute ma evidenziando tutte le paranoie che ne scandiscono la vita al Cremlino. Dall’utilizzo deialper il, passando per unpatologico nei riguardi della propria salute e la bolla informativa in cui si è chiuso, che esclude categoricamente ...