I Santi di Giovedì 6 Aprile 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Giovedì SANTO – CENA DEL SIGNORE – Solennità Il giorno del Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali, il vescovo con solenne cerimonia consacra il Sacro Crisma, mentre nel tardo pomeriggio c’è la celebrazione della Messa in “Cena Domini”, cioè la ‘Cena del Signore’….www.Santiebeati.it/dettaglio/20256 San PIETRO DA VERONA Sacerdote e martire Verona, XII sec.Nato da genitori eretici manichei, l’innata rettitudine del cuore gli fece intuire subito da che parte si trovasse la verità. A sette anni imparò alle scuole dei cattolici il Credo, che per lui non sarà una formula qualunque, ma un principio di vita e una luce che rischiarerà per sempre il suo cammino. Entrato nell’Ordine Domenicano, anelante le sante lotte per la fede, nei lunghi anni di preparazione al futuro apostolato, ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023)SANTO – CENA DEL SIGNORE – Solennità Il giorno delSanto è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Cattedrali, il vescovo con solenne cerimonia consacra il Sacro Crisma, mentre nel tardo pomeriggio c’è la celebrazione della Messa in “Cena Domini”, cioè la ‘Cena del Signore’….www.ebeati.it/dettaglio/20256 San PIETRO DA VERONA Sacerdote e martire Verona, XII sec.Nato da genitori eretici manichei, l’innata rettitudine del cuore gli fece intuire subito da che parte si trovasse la verità. A sette anni imparò alle scuole dei cattolici il Credo, che per lui non sarà una formula qualunque, ma un principio di vita e una luce che rischiarerà per sempre il suo cammino. Entrato nell’Ordine Domenicano, anelante le sante lotte per la fede, nei lunghi anni di preparazione al futuro apostolato, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiocesiUdine : Nella Santa Messa crismale del giovedì santo saranno benedetti gli oli santi e celebrati i giubilei sacerdotali per… - rocselli : @barbarabononi Con questa processione per noi molfettesi iniziano i riti pasquali, che continuano con il giovedì sa… - MariBucci3 : @gossiptv__ Wow questo si che è un esito inimmaginabile.bho...l u nica cosa che mi infastidisce è cricca ancora d… - ruisseau : passaparola adesso: ?? BERGOGLIO IN OSPEDALE. E POI? SANTI E CAFFÈ GIOVEDÌ 30 03 23 ??I VIZI CAPITALI: L'INVIDIA AL… - ruisseau : passaparola adesso: ?? BERGOGLIO IN OSPEDALE. E POI? SANTI E CAFFÈ GIOVEDÌ 30 03 23 ??I VIZI CAPITALI: L'INVIDIA ??… -

Morto Don Carlo Cenacchi, fondatore della Parrocchia di San Camillo Nella mattinata di Giovedì Santo, 6 aprile, alle 9.30, il Cardinale Arcivescovo presiederà il Rito ... Dal 1980 al 2006 è stato Amministratore parrocchiale dei Santi Senesio e Teopompo di Tivoli. ... Settimana Santa, venerdì la processione in città trasmessa in diretta su Etv Giovedì poi in Duomo alle 10 in programma la Santa Messa del Crisma, mentre alla sera alle 18 la ... In tutte le parrocchie sono presenti gli oli santi benedetti al mattino. Venerdì " come detto " è il ... Romania: a Bucarest, per la prima volta la messa crismale il mercoledì santo ...amministratore apostolico e gli oli santi erano portati prima da Iai e poi da Alba Iulia. Dopo la mia consacrazione, nel 1984, abbiamo celebrato ogni anno, e lo abbiamo fatto la mattina del giovedì ... Nella mattinata diSanto, 6 aprile, alle 9.30, il Cardinale Arcivescovo presiederà il Rito ... Dal 1980 al 2006 è stato Amministratore parrocchiale deiSenesio e Teopompo di Tivoli. ...poi in Duomo alle 10 in programma la Santa Messa del Crisma, mentre alla sera alle 18 la ... In tutte le parrocchie sono presenti gli olibenedetti al mattino. Venerdì " come detto " è il ......amministratore apostolico e gli olierano portati prima da Iai e poi da Alba Iulia. Dopo la mia consacrazione, nel 1984, abbiamo celebrato ogni anno, e lo abbiamo fatto la mattina del... Processione degli Otto Santi, l'itinerario e la disciplina del transito e ... RuvoLive.it