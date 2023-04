I precedenti di Lorenzo Musetti nell’ATP di Montecarlo. Ottavi di finale da difendere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo tre mesi complicati e con pochissimi risultati ottenuti, Lorenzo Musetti prova a ritrovare fiducia con l’inizio della stagione sul rosso. Il tennista toscano è attualmente presente nel tabellone del torneo di Marrakech, ma è sicuramente uno dei più attesi sulla terra europea nelle prossime, partendo già dal Masters 1000 di Montecarlo, dove difende gli Ottavi di finale conquistati lo scorso anno. Fu un cammino positivo quello dell’azzurro nel Principato. Al primo turno Musetti superò il sempre imprevedibile Benoit Paire in tre set con il punteggio di 6-2 6-7 6-2. Successivamente arrivò una vittoria davvero molto convincente contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero sei, con il punteggio di 6-2 7-6. Purtroppo negli Ottavi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dopo tre mesi complicati e con pochissimi risultati ottenuti,prova a ritrovare fiducia con l’inizio della stagione sul rosso. Il tennista toscano è attualmente presente nel tabellone del torneo di Marrakech, ma è sicuramente uno dei più attesi sulla terra europea nelle prossime, partendo già dal Masters 1000 di, dove difende glidiconquistati lo scorso anno. Fu un cammino positivo quello dell’azzurro nel Principato. Al primo turnosuperò il sempre imprevedibile Benoit Paire in tre set con il punteggio di 6-2 6-7 6-2. Successivamente arrivò una vittoria davvero molto convincente contro il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero sei, con il punteggio di 6-2 7-6. Purtroppo negli...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MercRF : RT @FAP3456: Primo risultato da Marrakech ???? Hugo Gaston ha la meglio di Struff per 2-1 in rimonta. Sarà proprio Gaston l’avversario di… - lorenzo_tosone : RT @poesiadeimotori: @sscAlly_55 in Academy dal 2016,2° più giovane vincitore Ferrari di sempre,ha vinto a Monza dopo 9 anni,ha firmato il… - FAP3456 : Primo risultato da Marrakech ???? Hugo Gaston ha la meglio di Struff per 2-1 in rimonta. Sarà proprio Gaston l’av… - ro_mar1969 : RT @TgrRaiCampania: Pinne con le ali: le produce a #Sorrento l'azienda di un ingegnere e un manager che si sono dimessi dai loro precedenti… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Pinne con le ali: le produce a #Sorrento l'azienda di un ingegnere e un manager che si sono dimessi dai loro precedenti… -