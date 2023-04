I palestinesi: 'Il raid di Israele nella moschea di Al - Aqsa supera tutte le linee rosse' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il governo di estrema destra che è al potere in Israele ha scelto di alzare il livello cdello scontro e di reprimere in maniera brutale i palestinesi a cosato di far scoppiare un altro co flutto. Così ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il governo di estrema destra che è al potere inha scelto di alzare il livello cdello scontro e di reprimere in maniera brutale ia cosato di far scoppiare un altro co flutto. Così ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danielamarch8 : RT @manolo_loop: #Gerusalemme Non è un film dell’orrore. Sono militi dell’unica Democrazia del Medioriente durante il raid di stanotte ne… - LuciaLaVita1 : RT @manolo_loop: #Gerusalemme Non è un film dell’orrore. Sono militi dell’unica Democrazia del Medioriente durante il raid di stanotte ne… - loresp : RT @manolo_loop: #Gerusalemme Non è un film dell’orrore. Sono militi dell’unica Democrazia del Medioriente durante il raid di stanotte ne… - surfingbeard : RT @manolo_loop: #Gerusalemme Non è un film dell’orrore. Sono militi dell’unica Democrazia del Medioriente durante il raid di stanotte ne… - Stefania_Cixi69 : RT @manolo_loop: #Gerusalemme Non è un film dell’orrore. Sono militi dell’unica Democrazia del Medioriente durante il raid di stanotte ne… -