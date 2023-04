I Misteri di Murdoch 11 verso il finale di stagione su Giallo | trama 5 e 12 aprile

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Idi11 va in onda stasera, mercoledì 5, sucon i penultimi episodi dell’undicesima. La serie tv canadese è prodotta dal 2008 ed è ambientata a Toronto sul finire del XIX secolo. Le vicende narrate negli episodi sono tratte dai romanzi gialli di Maureen Jennings. Di seguito le anticipazioni sui due episodi che vedremo stasera. Si parte dall’episodio 11×15 dal titolo Il delitto in teatro:si trova a indagare su un omicidio che pare coinvolgere Harry e Jolson, due attori di teatro. Nel frattempo, il detective Watts scopre qualcosa in più sulla storia della sua famiglia. A seguire, l’episodio 11×16 intitolato Il gioco dei re: Un campione di scacchi russo viene ucciso. Sul cadavere viene ritrovato uno stemma polacco. Per svelare ...

Basata sui romanzi gialli di Maureen Jennings e nominata al Seoul Drama Festival nel 2008 come Best Drama Series, Best Actor e Best Art Director, la serie crime è ambientata in Canada, precisamente a.