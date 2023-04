I metalmeccanici tedeschi chiedono la settimana di 4 giorni a parità di salario “Vogliamo un vero sollievo per i lavoratori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Il sindacato deiIg Metall chiederà alle aziende di ridurre l’orario di lavorole a quattro, da 35 a 32 ore con piena compensazione salariale. “ottenere un realeper isenza che questi guadagnino di meno” ha detto il capo negoziatore dell’Ig Metall per il settore siderurgico in Nordreno-Vestfalia, Knut Giesler. Ig Metall rappresenta circa 2,2 milioni die alla fine dello scorso novembre ha ottenuto un aumento salariale in media dell’8,5%, circa 7mila euro totali in più in busta paga, per compensare l’erosione del potere di acquisto degli stipendi causato dall’inflazione. L”ultimo dato, relativo a marzo, indica un carovita al 7,4%. Il numero uno nazionale di Ig Metall, Jörg ...