I dati Eudravigilance non dicono che i vaccini anti-Covid hanno causato quasi 50 mila decessi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 24 marzo 2023 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che contiene anche alcuni presunti dati di Eudravigilance, il database europeo gestito dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) delle segnalazioni di sospette reazioni avverse ai medicinali autorizzati. Secondo questi numeri, che sembrano riportati nel titolo di una testata online (non è specificata quale) a novembre 2022, sarebbero stati segnalati oltre 48 mila decessi nel database e più di 5 milioni di reazioni avverse «a seguito» dei vaccini anti-Covid. Nell'immagine in questione compare anche una scritta che suggerisce che i vaccini contro la Covid-19, in base a questi dati di Eudravigilance, avrebbero causato ...

