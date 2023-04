I consigli del Papa per vivere bene la Pasqua: “Via le cose inutili dal guardaroba dell’anima” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Città del Vaticano – Guarda “nel guardaroba dell’anima” e “buttare via dal cuore” tutte “le cose inutili”. E’ il consiglio che arriva direttamente da Papa Francesco per vivere bene la Pasqua. Un consiglio che arriva nel mezzo dell’Udienza generale del mercoledì. Un’udienza per il Pontefice ha interrotto il ciclo di catechesi sull’evangelizzazione per un focus sul crocifisso come simbolo di speranza. Di seguito il testo completo della riflessione del Santo Padre: Domenica scorsa la Liturgia ci ha fatto ascoltare la Passione del Signore. Essa termina con queste parole: «Sigillarono la pietra» (Mt 27,66): tutto sembra finito. Per i discepoli di Gesù quel macigno segna il capolinea della speranza. Il Maestro è stato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) Città del Vaticano – Guarda “nel” e “buttare via dal cuore” tutte “le”. E’ ilo che arriva direttamente daFrancesco perla. Uno che arriva nel mezzo dell’Udienza generale del mercoledì. Un’udienza per il Pontefice ha interrotto il ciclo di catechesi sull’evangelizzazione per un focus sul crocifisso come simbolo di speranza. Di seguito il testo completo della riflessione del Santo Padre: Domenica scorsa la Liturgia ci ha fatto ascoltare la Passione del Signore. Essa termina con queste parole: «Sigillarono la pietra» (Mt 27,66): tutto sembra finito. Per i discepoli di Gesù quel macigno segna il capolinea della speranza. Il Maestro è stato ...

