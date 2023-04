I Boomdabash tornano con il singolo L’unica cosa che vuoi

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 5 aprile 2023) in cui mostrano la loro duplice anima, frizzante nei suoni e riflessiva nei testi La doppia anima dei Boombadash torna finalmente in gioco con il nuovoche, fuori venerdì 7 aprile su tutte le piattaforme digitali per Soulmatical Music / Capitol Records Italy (Universal Music Italy). Il brano riesce a esprimere al cento per cento il dualismo stilistico del gruppo salentino: da una parte il sound frizzante della cassa dritta, dall’altra un testo più cantautorale e riflessivo da immagazzinare e fotografare. Dopo i tocchi della chitarra in levare sulle note dell’intro e la prima strofa di Biggie chitarra-voce decisamente intimista, prende forma e acquista energia – incontrando nella seconda le barre di Payà – a pari passo con l’intensità delle parole, esplodendo in una fortissima e impulsiva ...