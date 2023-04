I bambini venduti e il corpo come forno. Altre idee sulla maternità surrogata (Di mercoledì 5 aprile 2023) Caro Michele Masneri, ho letto con attenzione la... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Caro Michele Masneri, ho letto con attenzione la... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francesco86dc : @elio_vito È uno scempio quel murales! Viene discriminata la famiglia tradizionale, ma soprattutto e vigliaccamente… - FioreFio4 : Viviamo in un'epoca nella quale è necessario ribadire l'ovvio: - due uomini non possono procreare - due donne non p… - baxter017c : @pierpi13 I bambini incustoditi vengono venduti al circo - Avv_Mant : Com’era la storia che circolava sul crollo del centrodestra e sull’effetto Schlein? O era l’effetto carne sintetica… - Margher58959797 : @QRepubblica @VittorioSgarbi Maternità Nescafe, bambini surrogati venduti e comprati, monumenti imbrattati da demen… -