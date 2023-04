HoReCoast | il 12 e 13 aprile il gotha dell’Ho Re ca si incontra a Salerno

Leggi su zon

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Sarà la Stazione Marittima di, sita in Via Molo Manfredi, ad ospitare mercoledì 12 e giovedì 132023 la IX edizione di, la prima fiera evento.Re.Ca. nel Sud Italia dedicata a professionisti ed operatori del settore, promossa dal Consorziocostituito dalle aziende Lamberti Food, De Luca Attrezzature per la ristorazione e MTN Company. L’iniziativa è stata presentata quest’oggi, mercoledì 5, presso la Sala del Gonfalone del Comune dialla presenza di: Alessandro Ferrara, Assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di; Carlo De Luca, Presidente del Consorzio; Pietro De Luca, Responsabile Divisione Ristorazione di De Luca Attrezzature per la ...