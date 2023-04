Honor Magic 5 Pro disponibile in Italia dal 21 aprile 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid La divisione Italiana di Honor ha recentemente annunciato la disponibilità nel nostro paese del flagship 2023 Honor Magic5 Pro, smartphone che è stato presentato lo scorso 27 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Il produttore cinese aveva indicato l’inizio del mese di maggio come finestra per la disponibilità, riuscendo poi a giocare di anticipo rispetto alle previsioni. Lo smartphone, dunque, arriverà sul mercato Italiano il 21 aprile 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Honor Magic 5 Pro disponibile dal 21 aprile 2023 in Italia Honor Magic5 Pro vi ricordo che monta un processore ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid La divisionena diha recentemente annunciato la disponibilità nel nostro paese del flagship5 Pro, smartphone che è stato presentato lo scorso 27 febbraio al Mobile World Congress di Barcellona. Il produttore cinese aveva indicato l’inizio del mese di maggio come finestra per la disponibilità, riuscendo poi a giocare di anticipo rispetto alle previsioni. Lo smartphone, dunque, arriverà sul mercatono il 21. Scopriamo insieme tutti i dettagli.5 Prodal 21in5 Pro vi ricordo che monta un processore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bencsin : Pixel 7 Pro, Oppo Find X6 Pro, S23 Ultra, Honor Magic Vs Main cam - tecnoandroidit : Honor Magic 5 Pro disponibile in Italia dal 21 aprile 2023 - - infoitscienza : Honor Magic 5 Pro ufficiale in Italia, ed è già in offerta - infoitscienza : Honor Magic 5 Pro arriva in Italia: prezzo e promo lancio del top di gamma - oodlord_1 : RT @bencsin: Pixel 7 Pro, Oppo Find X6 Pro, S23 Ultra, Honor Magic Vs Main cam -