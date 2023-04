Highlights e gol Lipsia-Borussia Dortmund 2-0 | Coppa di Germania 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Vittoria convincente delche batte 2-0 ilnel match valido per i quarti di finale di DFB Pokal. Partita dominata dai ragazzi di Rose, che mantengono il pallino del gioco in mano dal primo all’ultimo minuto. Werner apre le danze al 22? e Orban chiude i conti all’98’ con iriversato in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Passa ilche in semifinale incontrerà il Friburgo, che ha battuto a sorpresa il nuovo Bayern Monaco di Tuchel. SportFace.