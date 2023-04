Henry Cavill: i fan lo vogliono come nuovo Aegon Targaryen "solo per far dispetto al team di The Witcher" (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'annuncio del possibile spinoff de Il trono di spade su Aegon il Conquistatore ha riacceso la fantasia dei fan di Henry Cavill che ora lo vogliono protagonista. La notizia di un nuovo prequel spinoff de Il trono di spade in fase di sviluppo presso HBO ha riacceso un popolare fancasting. Il prequel in questione dovrebbe essere dedicato a Aegon Targaryen, noto come Aegon il Conquistatore,e chi meglio di Henry Cavill potrebbe interpretare il personaggio? Subito dopo che sono emerse le notizie sul prequel de Il trono di spade su Aegon il conquistatore, i fan si sono riversati su Twitter per far ripartire la campagna volta a far ottenere a Henry Cavill il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) L'annuncio del possibile spinoff de Il trono di spade suil Conquistatore ha riacceso la fantasia dei fan diche ora loprotagonista. La notizia di unprequel spinoff de Il trono di spade in fase di sviluppo presso HBO ha riacceso un popolare fancasting. Il prequel in questione dovrebbe essere dedicato a, notoil Conquistatore,e chi meglio dipotrebbe interpretare il personaggio? Subito dopo che sono emerse le notizie sul prequel de Il trono di spade suil conquistatore, i fan si sono riversati su Twitter per far ripartire la campagna volta a far ottenere ail ...

