Heat 2, Michael Mann potrebbe tornare col sequel del cult del 1995 (Di mercoledì 5 aprile 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori e cult movie. Secondo la testata americana Deadline, Michael Mann sarebbe pronto a far rivivere uno degli action movie più adrenalinici e iconici degli anni ’90. Stiamo parlando di Heat – La sfida, pellicola del 1995, diretta dallo stesso Mann, in cui seguiamo le vicende di un gruppo di rapinatori composto da Neil McCauley (Robert De Niro), Chris Leggi su moviemag (Di mercoledì 5 aprile 2023) MovieMag.it - Recensioni Film e Serie TV - Recensioni Film Serie TV e News: Cinema Magazine ,Netflix, Prime Video e Disney Plus, streaming, trailer, curiosità, capolavori emovie. Secondo la testata americana Deadline,sarebbe pronto a far rivivere uno degli action movie più adrenalinici e iconici degli anni ’90. Stiamo parlando di– La sfida, pellicola del, diretta dallo stesso, in cui seguiamo le vicende di un gruppo di rapinatori composto da Neil McCauley (Robert De Niro), Chris

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GioITA2 : RT @ciakmag: Driver, Butler, de Armas... Le idee per #Heat2 ci sono eccome e intanto la Warner entra ufficialmente in trattativa con #Micha… - AnotherBrick94 : ''L'ultimo dei Mohicani'' film di Michael Mann (l'unico regista che ha saputo utilizzare lo starpower di De Niro e… - ValeGreenleaves : RT @MoviesAsbury: Dopo il biopic #Ferrari, #MichaelMann si metterà al lavoro su #Heat2, sequel del suo celebre cult. #AdamDriver sarebbe in… - MoviesAsbury : Dopo il biopic #Ferrari, #MichaelMann si metterà al lavoro su #Heat2, sequel del suo celebre cult. #AdamDriver sare… - Screenweek : #MichaelMann prepara #Heat2 #AdamDriver in trattative per il ruolo del giovane Neil McCauley -