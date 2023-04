Hashim Thaci, ex presidente del Kosovo: eroe o criminale? Deciderà il Tribunale dell’Aia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. I conti con la storia. Condannare la storia. Provare almeno a fare chiarezza e raccontarci la verità dei fatti. E’ quanto ci si aspetta dal Tribunale Internazionale dell’Aia che in questi giorni ha ripreso le udienze sul caso Kosovo. Alla sbarra Hashim Thaci, ex presidente del Kosovo accusato di crimini di guerra e contro l’umanità, commessi durante la guerra d’indipendenza contro le forze serbe tra il 1998 e il 1999. Con lui ci sono anche altri tre imputati. Sono sospettati di quasi 100 omicidi, sparizioni forzate, persecuzioni e torture. Una pagina nera della storia moderna, con una guerra dimenticata troppo in fretta e che fece nel cuore dell’Europa almeno 13.000 morti, per lo più albanesi kosovari. Tuttavia non è semplice ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. I conti con la storia. Condannare la storia. Provare almeno a fare chiarezza e raccontarci la verità dei fatti. E’ quanto ci si aspetta dalInternazionaleche in questi giorni ha ripreso le udienze sul caso. Alla sbarra, exdelaccusato di crimini di guerra e contro l’umanità, commessi durante la guerra d’indipendenza contro le forze serbe tra il 1998 e il 1999. Con lui ci sono anche altri tre imputati. Sono sospettati di quasi 100 omicidi, sparizioni forzate, persecuzioni e torture. Una pagina nera della storia moderna, con una guerra dimenticata troppo in fretta e che fece nel cuore dell’Europa almeno 13.000 morti, per lo più albanesi kosovari. Tuttavia non è semplice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : ??È iniziato all’Aja, presso la Corte speciale per i crimini di guerra, il processo nei confronti dell’ex presidente… - Amnesty015Roma : RT @amnestyitalia: ??È iniziato all’Aja, presso la Corte speciale per i crimini di guerra, il processo nei confronti dell’ex presidente del… - AmnestyLazio : RT @amnestyitalia: ??È iniziato all’Aja, presso la Corte speciale per i crimini di guerra, il processo nei confronti dell’ex presidente del… - use_m2 : @Enver_Hoxhaj Bota tani e di se hashim Thaci e la uck hahahah dicka po zihet - iuvinale_n : Processo per crimini di guerra. Un processo contro l'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi è iniziato in un tribunale… -