Harry Potter diventerà una serie tv: “Warner Bros. vicina all’accordo”. Ma l’operazione non convince tutti i fan (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se ne parlava già dal 2021, ma ora la possibilità di rivedere il maghetto più famoso del mondo sul piccolo schermo diventa sempre più concreta. La Hbo di Warner Bros. è “vicina a siglare un accordo per realizzare una nuova serie televisiva basata su Harry Potter”. A rivelarlo è stato il giornalista Rob Golum di Bloomberg, citando una fonte ben informata sulla questione. Secondo l’indiscrezione di Bloomberg le stagioni saranno sette, una per ogni volume del capolavoro letterario di J. K. Rowling che racconta le avventure del mago dagli 11 anni fino all’età adulta. Non si tratterà inoltre di un prequel o di un sequel, come molti fan avevano ipotizzato visto anche il successo della trilogia di Animali Fantastici, ma di un vero e proprio reboot. La stessa scrittrice che detiene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Se ne parlava già dal 2021, ma ora la possibilità di rivedere il maghetto più famoso del mondo sul piccolo schermo diventa sempre più concreta. La Hbo di. è “a siglare un accordo per realizzare una nuovatelevisiva basata su”. A rivelarlo è stato il giornalista Rob Golum di Bloomberg, citando una fonte ben informata sulla questione. Secondo l’indiscrezione di Bloomberg le stagioni saranno sette, una per ogni volume del capolavoro letterario di J. K. Rowling che racconta le avventure del mago dagli 11 anni fino all’età adulta. Non si tratterà inoltre di un prequel o di un sequel, come molti fan avevano ipotizzato visto anche il successo della trilogia di Animali Fantastici, ma di un vero e proprio reboot. La stessa scrittrice che detiene ...

