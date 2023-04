Handanovic lascia l’Inter a giugno: destinazione ‘affascinante’ in Serie A (Di mercoledì 5 aprile 2023) Samir Handanovic è finito sulle prime pagine dei principali quotidiani in Italia e il riferimento è alla partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lo sloveno è stato un grande protagonista del match dell’Allianz Stadium, nel bene e nel male. Nel primo tempo è stato autore di un grandissimo intervento sul tiro insidioso di Di Maria. Nel finale di partita momenti di tensione e rissa tra calciatori. L’esultanza di Lukaku dopo il gol del pareggio non è passata inosservata, i tifosi hanno reagito con insulti e poi si è scatenata una rissa tra calciatori. I più nervosi sono stati proprio Handanovic e Cuadrado, espulsi e costretti a saltare la partita di ritorno. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl futuro di Handanovic Handanovic si è confermato un portiere di altissimo livello e non sembra intenzionato al ritiro. Le voci degli ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 aprile 2023) Samirè finito sulle prime pagine dei principali quotidiani in Italia e il riferimento è alla partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lo sloveno è stato un grande protagonista del match dell’Allianz Stadium, nel bene e nel male. Nel primo tempo è stato autore di un grandissimo intervento sul tiro insidioso di Di Maria. Nel finale di partita momenti di tensione e rissa tra calciatori. L’esultanza di Lukaku dopo il gol del pareggio non è passata inosservata, i tifosi hanno reagito con insulti e poi si è scatenata una rissa tra calciatori. I più nervosi sono stati proprioe Cuadrado, espulsi e costretti a saltare la partita di ritorno. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl futuro disi è confermato un portiere di altissimo livello e non sembra intenzionato al ritiro. Le voci degli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : #Handanovic non rinnova con l'Inter: lo sloveno pronto ad una stagione da titolare nel campionato di #SerieA - robyanconero : @tutto_attaccato @AndreaTiberio7 @varrialeparody ma lascia stare sti mentecatti. Il povero cucciolo di handanovic e… - cla_bono : @zero_dosi @LucaMarelli72 Se ti basi solo sulle immagini e non sai cosa si sono detti come fai a dire che è Cuadrad… - Ausi1983 : @Juv3Maxim @FBiasin Prima è stato ammonito giustamente. Poi viene ammonito per un esultanza che ha fatto analogamen… - discutiamo : @FZebrone #Quadrado che riesce a far incazzare #Handanovic per la prima volta in carriera invece cosa sarebbe? Lascia perdere che è meglio. -