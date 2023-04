Guidonia | Brumotti arriva all’Albuccione | il blitz nella piazza dello spaccio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023). Una nuova visita di Vittorioe la troupe di Striscia la Notizia nel comune diMontecelio. Ma non c’erano solamente loro. Le loro spalle erano ben coperte da i militari della tenenza diche hanno anche identificato e denunciato un uomo trovato con alcuni dosi di cocaina indosso. Dunque, da una parte i media e dall’altra i carabinieri: entrambi impegnati in un servizio di contrasto allodi sostanze stupefacenti. Striscia la Notizia, il video dell’aggressione a Vittorioa Bolognae i carabinieriper ilIl fatto è andato in scena nel pomeriggio della giornata di ieri, martedì 4 aprile, l’inviato di “Striscia la Notizia” si è presentato ...