Guidi: «Siamo un gruppo forte! Da domani testa al campionato»

Dopo la vittoria della Roma Primavera contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia, Federico Guidi ha commentato la prestazione dei giallorossi a SportItalia

PRESTAZIONE POSITIVA – Ecco il commento di Federico Guidi dopo la vittoria della sua Roma contro l'Inter: «Siamo un gruppo forte. Oggi prestazione estremamente positiva, meritavamo il vantaggio già nel primo tempo. Potevamo segnare subito, il rimpianto è averla portata fino in fondo. I ragazzi si meritano di giocare la finale. Ora pensiamo al campionato: lunedi abbiamo il Milan. Servirà una prestazione importante. Ora ce la godiamo per qualche ora poi domani torneremo a pensare al campionato. La classifica è cortissima e non possiamo permetterci passi falsi».

