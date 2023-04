Guidi | «Queste partite si preparano da sole! Squadre dalla grande qualità»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Federico, allenatore della Roma Primavera, ha parlato ai microfoni di SportItalia pochi minuti prima di Roma-Inter di Coppa Italia Primavera POSSIBILITÀ – Ecco il commento di Federicoa pochi minuti da Roma-Inter di Coppa Italia Primavera: «Penso chesida sole. Ho cercato di non fomentare troppo la partita, con i ragazzi non si sa mai che reazione possono avere. Sono dueprotagoniste del campionato che si sono affrontate in finale lo scorso anno, questo la dice lunga sullache vedremo. Verona? Partita che non siamo riusciti a preparare al meglio. Non ci siamo allenati al meglio per via dei Nazionali. Non siamo stati squadra ed è stata la peggior prestazione della stagione. ma CONbatoste ...