Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 5 aprile 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 5.4.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ricatto d'Amore Film RAI2 Rocco Schiavone Serie TV RAI3 Chi l'ha visto? Attualità RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 Coppa Italia: Cremonese-Fiorentina Calcio ITALIA1 Back to School Show LA7 Atlantide Documentario REALTIME Matrimonio a Prima Vista Italia Docureality CIELO Terrore ad Alta Quota Film TV8 100% Italia Special Quiz Show NOVE Benvenuto Presidente! Film

