Guardiani della Galassia 3: prevendite aperte e il sensazionale poster IMAX del film Marvel (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono ufficialmente aperte da oggi le prevendite dei biglietti del terzo capitolo del franchise Marvel dedicato ai Guardiani della Galassia, in arrivo nelle sale a maggio. Marvel ha annunciato l'apertura delle prevendite di Guardiani della Galassia Vol. 3 con un trailer realizzato appositamente dove partecipa tutto il cast principale. Inoltre, è stato diffuso un nuovissimo poster per la versione IMAX della pellicola. A proposito della durata del film, che dovrebbe essere il più lungo della trilogia, James Gunn ha così risposto: "Dovrebbe essere quella la durata, ma non è ancora stato definito. Posso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sono ufficialmenteda oggi ledei biglietti del terzo capitolo del franchisededicato ai, in arrivo nelle sale a maggio.ha annunciato l'apertura dellediVol. 3 con un trailer realizzato appositamente dove partecipa tutto il cast principale. Inoltre, è stato diffuso un nuovissimoper la versionepellicola. A propositodurata del, che dovrebbe essere il più lungotrilogia, James Gunn ha così risposto: "Dovrebbe essere quella la durata, ma non è ancora stato definito. Posso ...

