Guardalà: «La Juventus cerca i colpevoli. Danilo? Non ha reagito» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Juventus-Inter ha scatenato tante polemiche: così Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, ha parlato di quanto accaduto all’Allianz Stadium (vedi articolo) e di Danilo, capitano bianconero (vedi articolo). colpevoli ? Giovanni Guardalà, a Sky Sport, ha dichiarato: «Nella totalità dello stadio si sentiva poco. Da quando Lukaku ha fatto fallo su Gatti si è iniziato a sentire qualcosa e ancora di più con il rigore. Danilo non ha reagito come non hanno reagito altri. La Juventus, e questo è importante, ha fatto sapere che ha iniziato a cercare i colpevoli per espellere definitivamente dagli stadi i colpevoli. Sono stupidi e ignoranti e deve essere eliminata la possibilità di far ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023)-Inter ha scatenato tante polemiche: così Giovanni, giornalista di Sky Sport, ha parlato di quanto accaduto all’Allianz Stadium (vedi articolo) e di, capitano bianconero (vedi articolo).? Giovanni, a Sky Sport, ha dichiarato: «Nella totalità dello stadio si sentiva poco. Da quando Lukaku ha fatto fallo su Gatti si è iniziato a sentire qualcosa e ancora di più con il rigore.non hacome non hannoaltri. La, e questo è importante, ha fatto sapere che ha iniziato are iper espellere definitivamente dagli stadi i. Sono stupidi e ignoranti e deve essere eliminata la possibilità di far ...

