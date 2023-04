Graziano Cesari | “Lukaku | rigore netto e rosso dubbio | Leao a Napoli…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiahiguain98 : RT @pazzamentejuve: Graziano Cesari porta alla luce un fatto su Dumfries: durante la rissa, si vedrebbe dalle immagini qualche suo colpo pr… - Francesco54 : @il_Malpensante Mediaset non ha una squadra di giornalisti sportivi, si salva solo Graziano Cesari. - antocheeks96 : RT @pazzamentejuve: Graziano Cesari porta alla luce un fatto su Dumfries: durante la rissa, si vedrebbe dalle immagini qualche suo colpo pr… - pazzamentejuve : Graziano Cesari porta alla luce un fatto su Dumfries: durante la rissa, si vedrebbe dalle immagini qualche suo colp… -

L'ex arbitro, nel post partita della gara di Coppa Italia tra Juventus ed Inter , dagli studi televisivi di Mediaset , si è soffermato spiegando il rigore e il finale acceso tra le due formazioni.

Juventus-Inter: la moviola di Graziano Cesari Sport Mediaset

Ma non potrebbe essere finita qui, perchè secondo Graziano Cesari e altri moviolisti si rischia l'intervento della prova-tv per sanzionare altre scorrettezze avvenute in quei secondi di caos. Uno ...Ecco le possibili sanzioni del Giudice Sportivo dopo la rissa finale durante la semifinale di Coppa Italia Juventus Inter ...