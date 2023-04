Gravina scala posizioni: il numero uno della FIGC è il nuovo vice-presidente UEFA (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gabriele Gravina ha ricevuto oggi un nuovo incarico: il numero uno della Federazione è il nuovo vice-presidente UEFA La nuova posizione di Gabriele Gravina è la grande novità di quello che sarà il “nuovo” assetto dell’UEFA nei prossimi anni, con Ceferin (unico candidato in corsa) rieletto come presidente. Il numero uno della FIGC sarà il suo vice, dopo essere stato in passato già membro del comitato esecutivo. Con lui anche la professoressa Laura McAllister, ex calciatrice gallese. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gabrieleha ricevuto oggi unincarico: ilunoFederazione è ilLa nuova posizione di Gabrieleè la grande novità di quello che sarà il “” assetto dell’nei prossimi anni, con Ceferin (unico candidato in corsa) rieletto come. Ilunosarà il suo, dopo essere stato in passato già membro del comitato esecutivo. Con lui anche la professoressa Laura McAllister, ex calciatrice gallese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Gabriele #Gravina è il nuovo vice-presidente dell'#UEFA - scala_mario : RT @ZZiliani: Se il ministro dello sport @andreaabodi è un uomo con la U maiuscola, chiama #Gravina presidente @figc e gli chiede di non fa… - scala_mario : RT @ZZiliani: Tutto bene @andreaabodi ministro dello sport, tutto bene #Gravina presidente @FIGC? Dunque è la pirateria che uccide il calci… - scala_mario : RT @bruttapas: @massimozampini In Spagna Tebas tratta Barcellona e Real come il Logrones, non si fa problemi a chiederne la retrocessione ,… - scala_mario : RT @ZZiliani: Quindi dopo la #Juventus finita sui media di tutto il mondo per l’ennesimo scandalo abbiamo il calcio inglese (anzi, #UEFA e… -

Gravina scala posizioni: il numero uno della FIGC è il nuovo vice ... Calcio News 24 Caltagirone, l’ambulatorio vaccinazioni trasferito presso l’ospedale "Gravina" Il trasferimento temporaneo si è reso necessario per l’avvio dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’immobile di piazza Marconi ... Ospedali:Gravina,trasferito pro-tempore ambulatorio vaccini Da lunedì 3 aprile l'Ambulatorio Vaccinazioni dell'Igiene Pubblica di Caltagirone (Catania) sarà operativo al terzo piano, lato est, dell'Edificio 'Clementi' dell'ospedale 'Gravina'. (ANSA) ... Il trasferimento temporaneo si è reso necessario per l’avvio dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’immobile di piazza Marconi ...Da lunedì 3 aprile l'Ambulatorio Vaccinazioni dell'Igiene Pubblica di Caltagirone (Catania) sarà operativo al terzo piano, lato est, dell'Edificio 'Clementi' dell'ospedale 'Gravina'. (ANSA) ...