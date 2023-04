Gravidanza per altri, il punto di partenza è parlarne correttamente. Altro che utero in affitto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il tema della Gravidanza per altri non ha un vero spazio di discussione in Italia. Un fermo parere contrario accomuna tendenzialmente destra e sinistra, salvo qualche eccezione. Difficile che si arrivi a un dialogo informato e produttivo sulla surrogacy finché non ci educheremo a parlarne con consapevolezza e, prima ancora, a non commettere l’errore che invece la politica italiana ripete ciclicamente: parlare di gpa solo in relazione alle famiglie arcobaleno o al matrimonio egualitario. Premesso che le maggiori associazioni di Psicologia e salute mentale del mondo, comprese quelle italiane, hanno più volte confermato che né il numero né il genere dei genitori garantiscono di per sé condizioni di sviluppo migliori o peggiori per i bambini, a fare ricorso alla gestazione di sostegno sono principalmente coppie uomo-donna, spesso dopo vari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il tema dellapernon ha un vero spazio di discussione in Italia. Un fermo parere contrario accomuna tendenzialmente destra e sinistra, salvo qualche eccezione. Difficile che si arrivi a un dialogo informato e produttivo sulla surrogacy finché non ci educheremo acon consapevolezza e, prima ancora, a non commettere l’errore che invece la politica italiana ripete ciclicamente: parlare di gpa solo in relazione alle famiglie arcobaleno o al matrimonio egualitario. Premesso che le maggiori associazioni di Psicologia e salute mentale del mondo, comprese quelle italiane, hanno più volte confermato che né il numero né il genere dei genitori garantiscono di per sé condizioni di sviluppo migliori o peggiori per i bambini, a fare ricorso alla gestazione di sostegno sono principalmente coppie uomo-donna, spesso dopo vari ...

