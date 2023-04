Grandina a Roma? Sconcertante Bonelli: perché accusa Giorgia Meloni | Guarda (Di mercoledì 5 aprile 2023) A distanza di un paio di settimane dal botta e risposta che hanno avuto durante le comunicazioni in aula di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo, Angelo Bonelli è tornato ad attaccare la premier. E lo ha fatto con una polemica a tratti surreale, dato che il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha praticamente accusato l'esecutivo di essere colpevole dell'inaspettata Grandinata che ha colpito Roma in piena primavera. “Ora Giorgia Meloni non scomodiamo né Mosè né la dea Chione - ha twittato Bonelli - magari se il governo si occupasse di cambiamento climatico e la smettesse di puntare sulle fonti fossili e non dicesse no alle politiche sul clima dell'Europa, guarderemmo al futuro con meno preoccupazione”. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) A distanza di un paio di settimane dal botta e risposta che hanno avuto durante le comunicazioni in aula diin vista del Consiglio europeo, Angeloè tornato ad attaccare la premier. E lo ha fatto con una polemica a tratti surreale, dato che il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Italiana ha praticamenteto l'esecutivo di essere colpevole dell'inaspettatata che ha colpitoin piena primavera. “Oranon scomodiamo né Mosè né la dea Chione - ha twittato- magari se il governo si occupasse di cambiamento climatico e la smettesse di puntare sulle fonti fossili e non dicesse no alle politiche sul clima dell'Europa, guarderemmo al futuro con meno preoccupazione”. La ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioBarb : RT @france_bis: Quelli che il cambiamento climatico lo risolviamo in quel foruncolo del mondo dell’Italia, oh yeah. Quelli che grandina a R… - france_bis : Quelli che il cambiamento climatico lo risolviamo in quel foruncolo del mondo dell’Italia, oh yeah. Quelli che gran… - AdolfoTasinato : @elio_vito @UltimaGenerazi1 Ai tempi di Nerone ci fu un grosso incendio….. eppure non c’era il cambiamento climatic… - dariosci1 : @SfigataMente Pina ciao oggi assoluto riposo. Bene anche se a Roma piove ... anzi grandina. Bene carissima buon riposo - massy978 : Ho visto video di Roma colpita dalla grandina. Volevo solo rassicurare che noi ostiensi stavamo passeggiando sul lu… -