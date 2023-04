Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon svela i retroscena del suo percorso nella Casa: "La cosa peggiore è stata quando.." (Di mercoledì 5 aprile 2023) La vincitrice Nikita Pelizon fa un bilancio del suo lungo e intenso percorso al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 aprile 2023) La vincitricefa un bilancio del suo lungo e intensoalVip.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivailtrashhh : Nikita Vince il Grande Fratello Vip. Ebbene si, ci siamo riusciti.?? Dopo mesi duri siamo riusciti a chiudere in be… - fanpage : #Gfvip Grande gioia per i #nikiters! Nikita Pelizon vince la settima edizione del Grande Fratello Vip! - fraversion : paradosso malinconico del Grande Fratello Vip. I famosi veri sono finiti, gli pseudo famosi vengono fatti fuori dal… - Mestanaccount1 : RT @LauraA935: Reel di Grande Fratello e Mediaset Infinity ???????????? #prelemi #giuliasalemi #gfvip - AARONCITO___ : “è antipatico deve uscire”. ricordo che stiamo guardando amici non il grande fratello #amici22 -