Gran Bretagna, la bistecca scandalizza una cliente del supermercato: “Ha un nome sessista, sono scioccata” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Rose Robinson, una donna di 38 anni e madre di tre figli, stava facendo la spesa in un supermercato Sainsburys, un colosso del settore in Gran Bretagna, quando il suo sguardo si è posato su un nuovo prodotto nel banco frigo. L’oggetto in questione sarebbe una bistecca di scamone, che a detta della donna avrebbe un nome decisamente inappropriato e sessista: “Big Daddy“. “Non riesco proprio a capire la strategia di marketing dietro a un nome del genere – ha detto la donna – Sainsburys sbaglia a coinvolgere inutilmente distinzioni di genere per vendere un prodotto alimentare, soprattutto quando anche tanti altri nomi o appellativi farebbero il loro lavoro”. Rose, anche a giorni di distanza, non riesce proprio a spiegarsi il motivo per cui nel 2023 un prodotto alimentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Rose Robinson, una donna di 38 anni e madre di tre figli, stava facendo la spesa in unSainsburys, un colosso del settore in, quando il suo sguardo si è posato su un nuovo prodotto nel banco frigo. L’oggetto in questione sarebbe unadi scamone, che a detta della donna avrebbe undecisamente inappropriato e: “Big Daddy“. “Non riesco proprio a capire la strategia di marketing dietro a undel genere – ha detto la donna – Sainsburys sbaglia a coinvolgere inutilmente distinzioni di genere per vendere un prodotto alimentare, soprattutto quando anche tanti altri nomi o appellativi farebbero il loro lavoro”. Rose, anche a giorni di distanza, non riesce proprio a spiegarsi il motivo per cui nel 2023 un prodotto alimentare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : La Linea Sacra di San Michele è, secondo la leggenda, il colpo di spada che il Santo ha inflitto al Diavolo per rim… - Agenzia_Ansa : Aumentano i segnali di delusione in Gran Bretagna per il post-Brexit. Gli ultimi sondaggi indicano un ritorno della… - juventusfc : Un’estate in bianconero ???? ?? con il ritorno degli Juventus Summer Camp! ?? Ora anche in Gran Bretagna ???? ?? - salfasanop : RT @silupescu: La Gran Bretagna ha sventato il tentativo di far esibire la nazista-cannibale Maria Belova sulle piattaforme ONU in una conf… - francescorey491 : @romanino48 Figuriamoci, piuttosto dovrebbero essere i parlamentari a processarlo e cacciarlo. Siamo in Italia, non in Gran Bretagna. -