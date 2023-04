Governo: Calenda a Meloni, 'basta stare in difesa, sennò arriva alla fine coi capelli dritti' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Meloni? basta con l'atteggiamento di difesa. Hai 5 anni davanti, stai davanti nei sondaggi: stai tranquilla, spiega cosa vuoi fare e accetta consigli e suggerimento sennò arrivi alla fine di questi 5 anni coi capelli dritti". Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "con l'atteggiamento di. Hai 5 anni davanti, stai davanti nei sondaggi: stai tranquilla, spiega cosa vuoi fare e accetta consigli e suggerimentoarrividi questi 5 anni coi". Così Carloa Metropolis, il web talk del gruppo Gedi.

