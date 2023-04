Gop, Biden e dem: chi vince e chi perde col processo a Trump (Di mercoledì 5 aprile 2023) Assurgendo al rango di martire e vittima di una persecuzione politica in atto contro di lui, raccogliendo milioni su milioni in donazioni al suo comitato elettorale, Donald Trump ha ipotecato la nomination del Partito Repubblicano nel 2024. Nell’area conservatrice americana l’incriminazione e l’arresto dell’ex presidente sono percepiti come un attacco inaudito da parte della giustizia, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 5 aprile 2023) Assurgendo al rango di martire e vittima di una persecuzione politica in atto contro di lui, raccogliendo milioni su milioni in donazioni al suo comitato elettorale, Donaldha ipotecato la nomination del Partito Repubblicano nel 2024. Nell’area conservatrice americana l’incriminazione e l’arresto dell’ex presidente sono percepiti come un attacco inaudito da parte della giustizia, InsideOver.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RisatoNicola : RT @CCKKI: @fabio200908 @RisatoNicola Avrei scommesso in un'azione più dura dei Repubblicani. Non che a me Trump piaccia, e Biden mi fa più… - CCKKI : @fabio200908 @RisatoNicola Avrei scommesso in un'azione più dura dei Repubblicani. Non che a me Trump piaccia, e Bi… - chil_q : RT @LadyAfro17: 4 aprile 2023, Stati Uniti BIDEN DICE SEMPRE LA VERITA Consapevole o meno. #4marzo #USA #Biden #Trump #TrumpArrest #Tru… - clamar65 : RT @LadyAfro17: 4 aprile 2023, Stati Uniti BIDEN DICE SEMPRE LA VERITA Consapevole o meno. #4marzo #USA #Biden #Trump #TrumpArrest #Tru… - lucab962 : RT @LadyAfro17: 4 aprile 2023, Stati Uniti BIDEN DICE SEMPRE LA VERITA Consapevole o meno. #4marzo #USA #Biden #Trump #TrumpArrest #Tru… -