Golden power per Sinochem | Pirelli giù in Borsa | cinesi verso addio secondo analisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Ipotesi golden power dal governo su Sinochem, il titolo Pirelli giù in Borsa: secondo gli analisti, i cinesi vanno… - uolller : RT @giapao: Pirelli, il governo studia il Golden Power per i cinesi di Sinochem - petunianelsole : RT @giapao: Pirelli, il governo studia il Golden Power per i cinesi di Sinochem - giapao : Pirelli, il governo studia il Golden Power per i cinesi di Sinochem - infoiteconomia : Pirelli, il governo valuta il golden power per limitare i cinesi di Sinochem -

Il governo studia ilper limitare i cinesi di Sinochem in Pirelli Il governo italiano sta valutando le opzioni per limitare i diritti dei cinesi di Sinochem nell'azionariato di Pirelli. La notizia, diffusa da ...Il governo italiano starebbe studiando l'uso delper ridurre l'influenza del socio cinese Sinochem, controllato dal potente Consiglio di Stato di Pechino, sul produttore di pneumatici Pirelli, di cui è primo azionista. Lo afferma ...... today launched its first original film series, " Technology'sAge ," produced by BBC StoryWorks Commercial Productions. The series examines theof consumer technology to enhance quality ...

Pirelli, il governo studia il Golden Power per i cinesi di Sinochem Verità e Affari

Prime Minister Narendra Modi on Wednesday hailed the achievement of around 40,000 water bodies having been developed under the Mission Amrit Sarovar in the last 11 months, saying the speed at which ...Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on LinkedIn (Opens in new window) Click to email a link to a friend (Opens in new window ...