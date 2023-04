Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattiamotore : GMA T.33 Spider, ecco la nuova lezione di automobilismo di Gordon Murray – FOTO - videomotorsIT : GMA T.33: senza tetto diventa Spider // -

MECCANICA DA CORSA - Lo stile dellaT.33ricalca quello, caratterizzato da forme morbide e sinuose, ispirate alle più belle supercar degli anni '60, della versione berlinetta. Cambiano la ...È stata usata anche la fibra di carbonio per risparmiare pesosostiene che, quando ha iniziato a progettare la T.33, l'intero processo di sviluppo è stato guidato proprio dalla versione. ......nuova Gordon Murray T.33come versione scoperta della T.33 ufficializzata lo scorso anno. La nuova vettura seguirà le orme della coupé, ma adotterà un design da decappottabile. Purtroppo,...

GMA T.33: senza tetto diventa Spider AlVolante

Le Opel Astra che non ti saresti mai aspettato Storie Il 1° di aprile la Opel Corsa va sulla luna News Dall’Isoscooter alla Grifo, un ISO-mondo tutto da scoprire News Mercedes GLC 63 AMG Coupè: quando ...UK-made model is limited to just 100 units. Gordon Murray Automotive (GMA) has unveiled its new T.33 Spider – a V12 convertible supercar that promises an especially pure driving experience. Following ...