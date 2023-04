Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata L'ultimo sondaggio è di: Emg per Agorà del 3 aprile FdI - 26,8% (-0,2% rispetto al 27 marzo) Pd - 19,3% (+0,4%) M5S - 16,5% (-0,1%) Lega - 9,5% (+0,2%) FI - 8,2% (-0,3%) Azione/Iv- 6,9% (-0,2%) SWG per Tg La7 del 3 aprile FdI - 29,7% (+0,1% rispetto al 27 marzo) Pd - 20,4% (=) M5S - 15,1% (-0,5%) Lega - 8,4% (+0,4%) Azione/IV - 7,8% (-0,2%) FI - 6,6% (+0,2%) Euromedia del 31 marzo FdI - 28,7% (+0,5%) Pd - 20,5% (+0,2%) M5S - 15 (-1,3%) Lega - 9% (-0,4%) Azione/IV - 8,6% (+0,2%) FI - 7% (+0,5%) Supermedia youtrend del 30 marzo FdI - 29,1% (-0,1% rispetto al 16 ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano il rafforzamento del Pd, che dopo mesi torna sopra il 20%, dopo la nomina del nuovo segretario, Elly Schlein anche se la crescita pare ormai essersi arrestata L'ultimoo è di: Emg per Agorà del 3 aprile FdI - 26,8% (-0,2% rispetto al 27 marzo) Pd - 19,3% (+0,4%) M5S - 16,5% (-0,1%) Lega - 9,5% (+0,2%) FI - 8,2% (-0,3%) Azione/Iv- 6,9% (-0,2%) SWG per Tg La7 del 3 aprile FdI - 29,7% (+0,1% rispetto al 27 marzo) Pd - 20,4% (=) M5S - 15,1% (-0,5%) Lega - 8,4% (+0,4%) Azione/IV - 7,8% (-0,2%) FI - 6,6% (+0,2%) Euromedia del 31 marzo FdI - 28,7% (+0,5%) Pd - 20,5% (+0,2%) M5S - 15 (-1,3%) Lega - 9% (-0,4%) Azione/IV - 8,6% (+0,2%) FI - 7% (+0,5%) Supermedia youtrend del 30 marzo FdI - 29,1% (-0,1% rispetto al 16 ...

