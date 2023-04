Gli ospiti di StraMorgan su Rai2: chi ci sarà e chi ha rifiutato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gli ospiti di StraMorgan sono in via di definizione ma tengono banco in rete, intanto, alcuni due di picche. Morgan ha già incassato due rifiuti per il suo nuovo programma TV in onda sul secondo canale Rai. Si tratta di due cantanti italiani, due artisti in gara allo scorso Festival di Sanremo che Morgan avrebbe avuto piacere di accogliere in studio nella sua trasmissione per un confronto costruttivo. L’obiettivo di Morgan è quello di favorire uno scambio di opinioni con i suoi ospiti, peccato che l’intento non sia stato colto. Almeno non dai primi due cantanti che gli hanno detto di no. Si tratta di Marco Mengoni e di Madame. Di entrambi, Morgan aveva giudicato duramente i brani. Quando li ha invitati ad unirsi a lui tra gli ospiti di StraMorgan ha ricevuto un esplicito due di picche. I due ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Glidisono in via di definizione ma tengono banco in rete, intanto, alcuni due di picche. Morgan ha già incassato due rifiuti per il suo nuovo programma TV in onda sul secondo canale Rai. Si tratta di due cantanti italiani, due artisti in gara allo scorso Festival di Sanremo che Morgan avrebbe avuto piacere di accogliere in studio nella sua trasmissione per un confronto costruttivo. L’obiettivo di Morgan è quello di favorire uno scambio di opinioni con i suoi, peccato che l’intento non sia stato colto. Almeno non dai primi due cantanti che gli hanno detto di no. Si tratta di Marco Mengoni e di Madame. Di entrambi, Morgan aveva giudicato duramente i brani. Quando li ha invitati ad unirsi a lui tra glidiha ricevuto un esplicito due di picche. I due ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carlopaolofesta : Gli stadi, i diritti tv, il ruolo dei fondi: l’insolito duetto De Laurentiis-Scaroni ospiti del Sole - Il Sole 24 O… - carlopaolofesta : Gli stadi, i diritti tv, il ruolo dei fondi: l’insolito duetto De Laurentiis-Scaroni ospiti del Sole - Il Sole 24 O… - mario_bontempo : RT @Filippo__Rossi: Se tutti facessero come me, cioè non guardare programmi fogna come #dimartedi o #cartabianca (altri non li nomino nemm… - solotelco : Gli ‘Immaginari’ al centro del Festival delle Scienze di Roma - Dal 18 al 23 aprile, tra gli ospiti Lisa Randall e… - L_AdeleShasa : RT @luciastella22: lei che fa un analisi di questi sei mesi in casa e dice che felice degli ospiti...e che Matteo e stato uno spiraglio di… -