Gli “hidden links” | fenomeno «ampiamente diffuso» e che deve essere regolamentato

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Unparticolarmente rilevante nell’ambito della contraffazione online è quello degli. Di che cosa parliamo? Si tratta di link inseriti nei post social che appaiono come leciti e propongono prodotti originali a prezzi stracciati. Di cosa si tratta? Orologi, scarpe, abbigliamento. Nel post si trova un codice da cliccare che permette di accedere a un catalogo di prodotti che sembrano originali ma che, in realtà, sono tutti contraffatti. Come riconoscerli? Innanzitutto dal prezzo. Per capire qualcosa di più di questo– che prende piede soprattutto sui social e che èda più di due anni – abbiamo chiamato in causa Juna Shehu, Direttore Generale di Indicam, realtà che si occupa di tutelare i diritti di proprietà industriale da ogni forma di contraffazione. Tra le altre ...

Hidden links, cosa sono e come si riconoscono | Giornalettismo Giornalettismo

