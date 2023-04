Gli chiedono i suoi pronomi e lui ride: ragazzino cacciato dal torneo di Pokemon. “E’ offensivo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr — cacciato dal torneo di Pokemon per una risata di troppo: una risata «problematica», perché indirizzata verso quell’ideologia che è vietato criticare. E’ quanto accaduto al povero Makani Tran, un ragazzetto americano come tanti, che si è visto squalificare da un torneo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) per aver riso di un giudice di gara che gli aveva chiesto i propri pronomi. Squalificato dal torneo Pokemon per una risata Nei Paesi anglosassoni (ma l’usanza si sta diffondendo embrionalmente anche da noi) non si va da nessuna parte senza prima dichiarare con quali pronomi si vuole essere appellati: maschile, femminile, neutro, esistono anche pronomi inventati di sana pianta a seconda del genere (inventato) in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr —daldiper una risata di troppo: una risata «problematica», perché indirizzata verso quell’ideologia che è vietato criticare. E’ quanto accaduto al povero Makani Tran, un ragazzetto americano come tanti, che si è visto squalificare da undel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) per aver riso di un giudice di gara che gli aveva chiesto i propri. Squalificato dalper una risata Nei Paesi anglosassoni (ma l’usanza si sta diffondendo embrionalmente anche da noi) non si va da nessuna parte senza prima dichiarare con qualisi vuole essere appellati: maschile, femminile, neutro, esistono ancheinventati di sana pianta a seconda del genere (inventato) in ...

