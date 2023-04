Gli accessori indispensabili per garantire la sicurezza del bambino in casa

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Mano a mano che i bambini crescono la, se non vengono prese le giuste accortezze, rischia di trasformarsi da posto sicuro e accogliente a luogo pieno di insidie e potenziali pericoli: prese posizionate troppo in basso e quindi alla portata delle dita dei piccoli, fornelli accesi, fili lasciati liberi, spigoli dove i bimbi possono battere la testa. Insomma, ogni angolo rappresenta una possibile fonte di rischio, motivo per cui compito primario dei genitori deve essere quello di mettere inla propria abitazione, evitando – per quanto possibile – guai. Ci sono quindi oggetti che si rendonoquando i bambini si fanno più grandi e iniziano a gattonare oppure a camminare; eccone alcuni che non possono proprio mancare nelle case in cui ci sono dei piccolini. Gli...