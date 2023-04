Giurisprudenza, gli studenti: «Intimidazione neofascista contro l’aula autogestita». E occupano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al termine di una partecipata assemblea studentesca che ha invaso l’atrio di ingresso della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, gli studenti hanno occupato la facoltà. All’origine della protesta, first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Al termine di una partecipata assemblea studentesca che ha invaso l’atrio di ingresso della facoltà didella Sapienza di Roma, glihanno occupato la facoltà. All’origine della protesta, first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnaciLecco : ???? Oltre 100 gli iscritti al Corso di aggiornamento on line! Relatori @bandinimarco14 Presidente di Anaci Lecco e l… - claudio_saggin : @Uni91070952 Per dire che tutto quello che guadagnano è sicuramente esagerato per gli interessi che hanno fatto all… - fonzis12022 : Giurisprudenza Sentenze per esteso massime Categoria:Diritto sanitario, Legittimazione processuale,Pubblica amminis… - Fab8Ro : @enricog571 @AlbertoLetizia2 Miracolato in quanto figlioccio di Almirante e Tatarella Ciò che più sconvolge è che g… - GiappichelliEdi : ??Corso di #Magistratura Tributaria 2023 Il corso consente di approfondire gli istituti che potranno essere oggetto… -