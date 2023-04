Giro dei Paesi Baschi 2023: sul muro brilla Jonas Vingegaard, tappa e maglia per il danese (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un piccolo antipasto di Freccia Vallone: terza tappa del Giro dei Paesi Baschi che prevedeva un muro durissimo in quel di Amasa-Villabona, un ultimo chilometro con pendenze massime superiori al 20%. A vincere è stato il danese trionfatore dell’ultimo Tour de France Jonas Vingegaard: quarta vittoria stagionale per l’uomo della Jumbo-Visma che veste anche la maglia di leader della classifica generale. Sei corridori sono andati in fuga sin dal mattino: Simon Geschke (Cofidis), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Remi Cavagna (Soudal Quick-Step), Pierre Latour (TotalEnergies), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team) e Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic). Il plotone, controllato dalle compagini dei big, è riuscito a raggiungere i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un piccolo antipasto di Freccia Vallone: terzadeldeiche prevedeva undurissimo in quel di Amasa-Villabona, un ultimo chilometro con pendenze massime superiori al 20%. A vincere è stato iltrionfatore dell’ultimo Tour de France: quarta vittoria stagionale per l’uomo della Jumbo-Visma che veste anche ladi leader della classifica generale. Sei corridori sono andati in fuga sin dal mattino: Simon Geschke (Cofidis), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Remi Cavagna (Soudal Quick-Step), Pierre Latour (TotalEnergies), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën Team) e Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic). Il plotone, controllato dalle compagini dei big, è riuscito a raggiungere i ...

