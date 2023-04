Giornalista Wsj arrestato, incontro ambasciatori Usa-Russia all’Onu (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) – incontro al Palazzo di Vetro tra l’ambasciatrice statunitense all’Onu Linda Thomas-Greenfield e il collega russo Vassily Nebenzia per parlare del caso del Giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato la settimana scorsa in Russia. “Ieri ho parlato con la mia controparte russa in merito all’arresto di un Giornalista americano e ho espresso la nostra forte e decisa richiesta di rilasciarlo immediatamente”, ha detto Thomas-Greenfield, sostenendo che “è davvero oltre ogni limite utilizzare un Giornalista già accreditato in Russia e accusarlo del tipo di azioni di cui lo hanno accusato”. Gershkovich è attualmente detenuto nel centro di detenzione di Lefortovo, a Mosca, e rischia fino a 20 anni di carcere con l’accusa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) –al Palazzo di Vetro tra l’ambasciatrice statunitenseLinda Thomas-Greenfield e il collega russo Vassily Nebenzia per parlare del caso deldel Wall Street Journal Evan Gershkovich,la settimana scorsa in. “Ieri ho parlato con la mia controparte russa in merito all’arresto di unamericano e ho espresso la nostra forte e decisa richiesta di rilasciarlo immediatamente”, ha detto Thomas-Greenfield, sostenendo che “è davvero oltre ogni limite utilizzare ungià accreditato ine accusarlo del tipo di azioni di cui lo hanno accusato”. Gershkovich è attualmente detenuto nel centro di detenzione di Lefortovo, a Mosca, e rischia fino a 20 anni di carcere con l’accusa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaebraica : Nella sera in cui tutti gli ebrei festeggiano la libertà aderiamo all’appello del @WSJ di riservare idealmente dura… - HSkelsen : Evan Gershkovich, il giornalista americano arrestato in Russia, è l'autore di questo articolo, ottimo, su come l'ec… - guidoolimpio : La Russia prende ostaggi. Arrestato giornalista WSJ con l'accusa di spionaggio. Stava conducendo inchiesta sulla Wa… - kokomizrah : RT @romaebraica: Nella sera in cui tutti gli ebrei festeggiano la libertà aderiamo all’appello del @WSJ di riservare idealmente durante la… - understandrome : RT @romaebraica: Nella sera in cui tutti gli ebrei festeggiano la libertà aderiamo all’appello del @WSJ di riservare idealmente durante la… -

Che domande faceva il giornalista spia del Wall Street Journal ...di Mosca del Wall Street Journal (WSJ), è stato detenuto a Ekaterinburg, nella regione di Sverdlovsk, nella regione russa degli Urali, con l'accusa di spionaggio. Secondo l'FSB, il giornalista stava ... Litigi e dimissioni a RAI SPORT Prima di essere assunto al Wsj aveva lavorato per l'agenzia Afp e per la testata russa in lingua inglese Moscow Times . Una serie di testate internazionali si sono espresse affinché il giornalista ... Evan Gershkovich arrestato in Russia, giornalista Wsj fa ricorso Il giornalista rischia fino a 20 anni di detenzione se riconosciuto colpevole delle accuse di spionaggio. La Cnn sottolinea che è la prima volta dalla Guerra Fredda che un giornalista americano viene ... ...di Mosca del Wall Street Journal (), è stato detenuto a Ekaterinburg, nella regione di Sverdlovsk, nella regione russa degli Urali, con l'accusa di spionaggio. Secondo l'FSB, ilstava ...Prima di essere assunto alaveva lavorato per l'agenzia Afp e per la testata russa in lingua inglese Moscow Times . Una serie di testate internazionali si sono espresse affinché il...Ilrischia fino a 20 anni di detenzione se riconosciuto colpevole delle accuse di spionaggio. La Cnn sottolinea che è la prima volta dalla Guerra Fredda che unamericano viene ... Giornalista Wsj arrestato, incontro ambasciatori Usa-Russia all'Onu Adnkronos Giornalista Wsj arrestato, incontro ambasciatori Usa-Russia all'Onu (Adnkronos) - Incontro al Palazzo di Vetro tra l'ambasciatrice statunitense all'Onu Linda Thomas-Greenfield e il collega russo Vassily Nebenzia per parlare del caso del giornalista del Wall Street ... Hai salvato un nuovo articolo Questa diretta è stata chiusa. Trovate a questo link il nuovo articolo con tutte le notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta. L’ingresso della Finlandia nella Nato costringe la Russia ad adottare « ... (Adnkronos) - Incontro al Palazzo di Vetro tra l'ambasciatrice statunitense all'Onu Linda Thomas-Greenfield e il collega russo Vassily Nebenzia per parlare del caso del giornalista del Wall Street ...Questa diretta è stata chiusa. Trovate a questo link il nuovo articolo con tutte le notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta. L’ingresso della Finlandia nella Nato costringe la Russia ad adottare « ...