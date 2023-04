Giochi Mediterraneo, Pagano (PD): Con Commissario Fitto mette le mani su risorse stanziate. Non esiste alcuna correttezza istituzionale (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ancora una volta nel giro di pochi mesi, il Ministro Fitto riesce a mettere le mani sulle risorse di un’iniziativa importantissima, come in questo caso i Giochi del Mediterraneo di Taranto del 2026, per piegarne l’uso agli interessi della propria parte politica. A essere commissariato non è il Comitato Organizzatore, che insieme ad ASSET della Regione Puglia ha dimostrato coi fatti di non avere responsabilità nei ritardi, ma gli stessi interventi che si devono eseguire.”Così, Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico, in merito all’emendamento a firma FdI approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nell’ambito dell’esame del decreto-legge “PNRR”.“Se l’obiettivo fosse stato davvero accelerare la realizzazione delle opere, il Governo e il Ministro ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 5 aprile 2023) “Ancora una volta nel giro di pochi mesi, il Ministroriesce are lesulledi un’iniziativa importantissima, come in questo caso ideldi Taranto del 2026, per piegarne l’uso agli interessi della propria parte politica. A essere commissariato non è il Comitato Organizzatore, che insieme ad ASSET della Regione Puglia ha dimostrato coi fatti di non avere responsabilità nei ritardi, ma gli stessi interventi che si devono eseguire.”Così, Ubaldo, deputato pugliese del Partito Democratico, in merito all’emendamento a firma FdI approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nell’ambito dell’esame del decreto-legge “PNRR”.“Se l’obiettivo fosse stato davvero accelerare la realizzazione delle opere, il Governo e il Ministro ...

