Ginocchiata nelle parti basse a un calciatore | arbitro squalificato 12 giornate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... non_meloricordo : @AlexLikolo23 Kvara ginocchiata volontaria nelle palle di Calabria tutto ok nemmeno giallo - Iamsilvergdb : Kvara hai tirato una ginocchiata quasi nelle palle, di cosa ti lamenti??#NapoliMilan - DADIVITANY : RT @NunzioMarrazzo: Fa arrabbiare l’arbitro sbagliato. Ammonizione e ginocchiata nelle palle ?? - NunzioMarrazzo : Fa arrabbiare l’arbitro sbagliato. Ammonizione e ginocchiata nelle palle ?? - francescaalleg4 : @perlamente @pienasatura Si ..lei se potesse gli darebbe una ginocchiata nelle balls dopo quello che le ha fatto passare in van!! ??????#gfvip -

...tacca ristabilisce la parità numerica estraendo un rosso diretto a Capocchiano per una... Perazzolo 6.5 È il centrale di destra nella formazione di Dell'Aquila, quasi sempre preciso...Proprio in questo frangente il fischietto rifila unaparti basse al giocatore che casca a terra. Clamoroso in Messico: l'arbitro colpisce un calciatoreRomero resta a lungo a terra, ...Unafortuita colpisce alla nuca l'ex difensore del Cagliari, che è stato anche ... Paolo Di Canio crescegiovanili della Lazio . Dal 1986 milita in prima squadra nei professionisti e ...

L'arbitro dà una ginocchiata ad un giocatore nelle parti intime: una ... Sport Fanpage

quest'ultimo inveisce in maniera ravvicinata infastidendo l'arbitro che a quel punto con una ginocchiata il centrocampista argentino nelle parti intime. Per Fernando Hernandez la decisione della ...Una maxi squalifica per l’arbitro Hernandez Gomez che sarà sospeso per 12 giornate dopo aver colpito con una ginocchiata il centrocampista ... del Regolamento Sanzioni FMF – si legge nella nota ...