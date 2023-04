Gianluca Grignani rivela: “Ecco per chi ho scritto ‘La mia storia tra le dita’…” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Gianluca Grignani è stato ospite del programma radiofonico I Lunatici, in onda su Rai Radio 1. Durante la chiacchierata, l’autore ha svelato alcuni retroscena della sua vita musicale, delle sue amicizie nel mondo dello spettacolo e del singolo che ha presentato a Sanremo 2023: ‘Quando ti manca il fiato‘. La canzone, dedicata al padre, “era lì da tanti anni, si è trasformata” ha detto Grignani. “È nato tutto quando mio padre mi chiamò e mi chiese se il giorno della sua morte sarei andato al suo funerale. È un pezzo che cerca di essere un mantra, una preghiera. Quella telefonata è esistita davvero, non sarei mai riuscito a inventarmela”. L’esperienza all’Ariston per il cantautore milanese è stata ancora una volta ricca di emozioni perchè, come spiega lui stesso: “Sanremo non finisce mai di stupirmi. Sanremo evolve, non sei mai pronto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023)è stato ospite del programma radiofonico I Lunatici, in onda su Rai Radio 1. Durante la chiacchierata, l’autore ha svelato alcuni retroscena della sua vita musicale, delle sue amicizie nel mondo dello spettacolo e del singolo che ha presentato a Sanremo 2023: ‘Quando ti manca il fiato‘. La canzone, dedicata al padre, “era lì da tanti anni, si è trasformata” ha detto. “È nato tutto quando mio padre mi chiamò e mi chiese se il giorno della sua morte sarei andato al suo funerale. È un pezzo che cerca di essere un mantra, una preghiera. Quella telefonata è esistita davvero, non sarei mai riuscito a inventarmela”. L’esperienza all’Ariston per il cantautore milanese è stata ancora una volta ricca di emozioni perchè, come spiega lui stesso: “Sanremo non finisce mai di stupirmi. Sanremo evolve, non sei mai pronto a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiofmfaleria : GIANLUCA GRIGNANI - QUANDO TI MANCA IL FIATO - missionaryshin : Quando Gianluca Grignani Eurospin smette di fare la groupie per i calciatori sarà un giorno migliore, questo non lo… - GammaStereoRoma : Gianluca Grignani - Quando ti manca il fiato - GinevraMerlini1 : RT @RobertoArduini1: La nostra chiacchierata di qualche notte fa con il grande Gianluca Grignani ospite de #ilunatici in apertura su Dagosp… - AndreaDiCiancio : RT @RobertoArduini1: La nostra chiacchierata di qualche notte fa con il grande Gianluca Grignani ospite de #ilunatici in apertura su Dagosp… -