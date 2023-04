Gianfranco Zola | “Io | Vialli e Di Matteo prendemmo una decisione coraggiosa …”

(Di mercoledì 5 aprile 2023)entra nella Hall of Fame del Calcio Italiano e proprio sul sito della FIGC, nella sezione Museo, troviamo oggi alcune sue dichiarazioni … “Sono sorpreso e compiaciuto di ricevere questo riconoscimento” ha detto il fantasista. “Un tempo i giocatori venivano fuori dalla strada o dalla parrocchia, io sono tra quelli. Giocando in strada ti abitui a uscire dagli schemi, sei più creativo, mentre in un settore giovanile cresci in un ambiente più organizzato e strutturato. Dopo l’avvento di Arrigo Sacchi in Italia si è puntato di più su giocatori schematici che estroversi, questo ha portato dei benefici, ma è stata trascurata la creatività. L’ho appurato andando a giocare in Inghilterra, dove si lavorava molto meno sulla tattica ma si dava più spazio all’improvvisazione, al dribbling, favorendo così anche il ritmo e l’intensità di ...

