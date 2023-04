GIALLINI: SCHIAVONE DISTURBA LA DESTRA? MI FA USCIRE PAZZO LA GENTE CHE NON CAPISCE (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sarà interessante capire se dopo la messa in onda di Rocco SCHIAVONE – da questa sera su Rai2 – esponenti di spicco della DESTRA che avevano attaccato ferocemente la figura romanzata del vicequestore, avranno ancora da ridire a proposito del messaggio ritenuto «non edificante», lanciato dal poliziotto sui generis che si fuma le canne e ha per amici più cari delinquenti di borgata romana. A difenderlo era stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ma a essere precisi, non è che SCHIAVONE sia solo frutto della fantasia dello scrittore Antonio Manzini perché, come lui stesso rivela, «esisteva a Roma un grande poliziotto che chiamavano Il Gabbiano. Sul lavoro intuito da vendere, nella vita privata era un disastro. Lo trovarono un giorno morto di overdose». Ecco, SCHIAVONE no, al massimo perde un rene in una ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sarà interessante capire se dopo la messa in onda di Rocco– da questa sera su Rai2 – esponenti di spicco dellache avevano attaccato ferocemente la figura romanzata del vicequestore, avranno ancora da ridire a proposito del messaggio ritenuto «non edificante», lanciato dal poliziotto sui generis che si fuma le canne e ha per amici più cari delinquenti di borgata romana. A difenderlo era stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ma a essere precisi, non è chesia solo frutto della fantasia dello scrittore Antonio Manzini perché, come lui stesso rivela, «esisteva a Roma un grande poliziotto che chiamavano Il Gabbiano. Sul lavoro intuito da vendere, nella vita privata era un disastro. Lo trovarono un giorno morto di overdose». Ecco,no, al massimo perde un rene in una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : La stavate aspettando e noi vi diamo tutte le anticipazioni #RoccoSchiavone - GiusCandela : Zero promozione per Rocco Schiavone. Il personaggio di Giallini si fa le canne, la cosa 'non piace alla destra'. De… - Becky_bimou : RT @VanityFairIt: La stavate aspettando e noi vi diamo tutte le anticipazioni #RoccoSchiavone - NNever70 : RT @StefanoPutinati: State guardando Marco Giallini in Rocco Schiavone Rai 2 vero? - andreastoolbox : Rocco Schiavone 5: trama, cast e puntate della fiction con Marco Giallini - -

Rocco Schiavone 5, anticipazioni seconda puntata: paura per Sebastiano Continueranno ad esserci problemi per Rocco Schiavone nella seconda puntata della fortunata serie tv della seconda rete. Il vicequestore interpretato da Marco Giallini tornerà a far compagnia al pubblico di Rai2 mercoledì prossimo, a partire ... Rocco Schiavone - Il viaggio continua: trama, cast e anticipazioni dei nuovi episodi della fiction di Marco Giallini Rocco Schiavone, i nuovi episodi della serie Rai disponibile su Rai 2 a partire dal 5 aprile 2023 e riportano sullo schermo le avventure del vice ... Rocco Schiavone: ecco le location della serie TV Rocco Schiavone: il cast della serie TV A interpretare il ruolo di Rocco Schiavone nell'omonima fiction è Marco Giallini , nel cast della serie TV troviamo poi anche Ernesto D'Angelo, Claudia Vismara,... Continueranno ad esserci problemi per Rocconella seconda puntata della fortunata serie tv della seconda rete. Il vicequestore interpretato da Marcotornerà a far compagnia al pubblico di Rai2 mercoledì prossimo, a partire ...Rocco, i nuovi episodi della serie Rai disponibile su Rai 2 a partire dal 5 aprile 2023 e riportano sullo schermo le avventure del vice ...Rocco: il cast della serie TV A interpretare il ruolo di Rocconell'omonima fiction è Marco, nel cast della serie TV troviamo poi anche Ernesto D'Angelo, Claudia Vismara,... Rocco Schiavone 5: Miriam Dalmazio sostituisce Isabella Ragonese Radio Deejay Rocco Schiavone 5 in replica, dove vederla Scopri tutto quello che bisogna sapere su come rivedere in replica Rocco Schiavone 5 stagione in onda su Rai 2 con i nuovi episodi! Perché Rocco Schiavone ha successo Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Scopri tutto quello che bisogna sapere su come rivedere in replica Rocco Schiavone 5 stagione in onda su Rai 2 con i nuovi episodi!Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...