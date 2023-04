Gf Vip, Pierpaolo Pretelli svela cosa ha regalato a Giulia Salemi per i suoi 30 anni poi confessa: “Lei mi spiazza perché…” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Pierpaolo Pretelli, in una recente intervista rilasciata a Novella 2000, è tornato a parlare della relazione con l’influencer Giulia Salemi. Già lo scorso sabato, il 32enne di Maratea, ospite a Verissimo, aveva chiarito che la crisi di coppia con la fidanzata è ormai rientrata, sottolineando: “Bisognava dare una raddrizzata al rapporto“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha svelato di aver regalato un anello a Giulia in occasione dei suoi trent’anni. “Le ho regalato un anello, non l’anello“, ha però precisato, aggiungendo: Non è il primo anello che le regalo. Già in occasione del nostro primo anniversario gliene avevo preso uno. Lei dice che vuole riempirsi le dita, io l’accontento. Il nostro ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023), in una recente intervista rilasciata a Novella 2000, è tornato a parlare della relazione con l’influencer. Già lo scorso sabato, il 32enne di Maratea, ospite a Verissimo, aveva chiarito che la crisi di coppia con la fidanzata è ormai rientrata, sottolineando: “Bisognava dare una raddrizzata al rapporto“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 hato di averun anello ain occasione deitrent’. “Le houn anello, non l’anello“, ha però precisato, aggiungendo: Non è il primo anello che le regalo. Già in occasione del nostro primoversario gliene avevo preso uno. Lei dice che vuole riempirsi le dita, io l’accontento. Il nostro ...

